Доходы жены мэра Казани в 10 раз выше, чем у самого градоначальника

Казань, , 12:28 — REGNUM Мэр столицы Татарии Ильсур Метшин за 2018 год задекларировал доход в размере 5,342 млн рублей против доходов супруги Гульнары — 59,076 млн рублей. При этом у градоначальника доходы относительно 2017 года выросли на 1 млн рублей, а у его супруги, наоборот, снизились почти на 31 млн рублей. Обнародованы декларации о доходах госслужащих администрации Казани за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казанский градоначальник заработал за 2018 год 5 342 664,12 рубля против 4 353 353,18 рубля годом ранее, а его супруга ухудшила показатели — с 90 002 268,5 рубля до 59 076 350,83 рубля.

В собственности четы Метшиных — три земельных участка, один из которых площадью 23 583 кв. м, жилой дом на 174,1 кв. м, квартира на 272,7 кв. м, гараж, а также дом в долевой собственности на 558,5 кв. м, автопарк представлен автомобилями ГАЗ 24, М21, ГАЗ 69 и Фольксваген. В списке имущества мэра за 2018 год появился участок площадью 16 004 кв. м, в декларации за 2017 год он не фигурировал.

Для сравнения: доходы мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева за прошлый год составили свыше 4,45 млн рублей — прирост относительно 2017 года почти на 664 тыс. рублей.

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