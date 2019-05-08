Франция и Китай призывают сохранить ядерную сделку с Ираном

Париж, , 12:18 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) должен быть сохранён. С таким призывом выступили Китай и Франция.

Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, «мы, европейцы, хотим обеспечить существование этого договора».

Читайте также: Тегеран назвал свои условия сохранения ядерной сделки

Франция не исключает введения санкции против Ирана при выходе из СВПД

«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — сказала глава оборонного ведомства в эфире телеканала BFMTV.

К полному выполнению положений ядерной сделки с Ираном призвал и Китай. Как заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, защита и выполнение СВПД — «общая ответственность всех сторон».

«Мы призываем все соответствующие стороны делать все необходимое для того, чтобы избежать эскалации ситуации», — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан также отметил, что Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках СВПД.

Также в сюжете: В Госдуме призвали удержать Тегеран от выхода из ядерной сделки

Страны ЕС обеспокоены новыми санкциями США против Ирана

Напомним, участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан в июле 2015 года, являлись США, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай. Однако 8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, а также о восстановлении антииранских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер неоднократно заявлял, что это соглашение, согласно условиям которого Иран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, не соответствует интересам США и от него следует избавиться. Несмотря на регулярные заявления США и Израиля о несоблюдении обязательств иранской стороной, ни одного факта нарушений со стороны Тегерана никем зафиксировано не было.

Читайте развитие сюжета: Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану иметь ядерное оружие