Губернатор Забайкалья и новые члены его команды обнародовали свои доходы

Чита, , 13:38 — REGNUM На официальном сайте Забайкальского края появилась информация о доходах вновь прибывших в Забайкалье чиновников. Врио губернатора Александр Осипов в 2018 году заработал 5,1 млн рублей, что почти на два миллиона рублей меньше, чем в 2017 году. В собственности у главы находится дом (35.6 кв м), две квартиры (77.1 и 84,8 кв. м), земельный участок с газопроводом и квартира в пользовании (147,8 кв м). Из транспортных средств у нового главы значатся: автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и ИЖ 2715. Доход супруги составляет 1,6 млн рублей. На неё записаны дом (67,8 кв м) и три участка.

Из вновь прибывших чиновников самым богатым стал экс-вице-губернатор Приморья, а ныне — руководитель администрации губернатора Забайкалья Сергей Нехаев с заявленным доходом 5,3 миллиона. В его собственности значится квартира (212 кв.м.), а во владении жены — автомобиль Ford Explorer. Заработок супруги за 2018 год составил 590,8 тысячи рублей.

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Напомним, врио губернатора Забайкальского края бывший заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов назначен в октябре 2018 года, после скоропостижного ухода Натальи Ждановой.

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В начале апреля 2019 года новый глава региона распёк местных чиновников за плохую работу по нацпроектам. Раздосадованный пробуксовкой региона в этом вопросе, Александр Осипов прошёлся критикой почти по каждому министру и призвал обучать или увольнять некомпетентных проектировщиков и специалистов по госзакупкам, с тем, чтобы в конце года регион не возвращал деньги «с позором, так ничего и не построив».

О работе правительства он отозвался весьма жёстко: «Сейчас мы с вами находимся ниже уровня земли».

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