Аваков, останьтесь: какую «стабильность» Коломойский предлагает Украине

Киев, , 12:17 — REGNUM В среду, 8 мая, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus рассказал, кого, по его мнению, избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оставить во власти: прежде всего — главу МВД Арсена Авакова, кроме того — главу совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Коломойский считает, что Аваков — «самый успешный профессиональный министр за последние пять лет, наименее скандальный, сделавший реформу, кое-как работающую». И поскольку Аваков — «какой-то стабилизирующий фактор», «фундамент», то он должен остаться. И Турчинов, кратко добавил Коломойский, «такой же».

Конечно, интересно, что человек, формально не имеющий на Украине никаких постов, спокойно отвечает на вопросы о министрах. Также любопытно, что из всех членов двух правительств президента Порошенко «самый успешный профессиональный министр» — этот тот, кто «сделал реформу, кое-как работающую».

Арсен Аваков курирует часть незаконных нацистских вооруженных формирований Украины, а Игорь Коломойский спонсирует организации этого же типа. Поэтому родство душ не вызывает удивления. Но главный фактор взаимного расположения не в этом. Аваков устраивает Коломойского прежде всего как человек, не имеющий никаких принципов.

Такой человек может во времена майдана говорить, что «мусора не люди», и призывать нападать на сотрудников правоохранительных органов, а после госпереворота — возглавить этих «не людей». Такой человек может поддерживать общий курс на борьбу с русским языком, хотя никакого другого языка сам он не знает.

«Стабильность» применительно к Арсену Авакову — это стабильность лжи и стабильность организованного беззакония. Тюнинг украинской власти может заключаться в назначении на некоторые посты «молодых активистов» во главе с президентом, которые ничего не будут решать, но на действительно важном посту надо оставить проверенного человека.

Никому не приходит в голову, к примеру, ставить вопрос о преемственности экономического курса Порошенко, о сохранении «экономической стабильности». Это кажется нелепым, потому что стабильность эта состояла бы в коррупции и неэффективности и всем понятно, что для страны это ничем хорошим не закончится.

Новая украинская власть, по всей видимости, намереваются перенести в финансовую область именно тот подход, который Аваков успешно практикует в области уличной политики и организованного беззакония. Внешне все выглядит так, будто здесь есть государство. Но это не государство — это организация, получившая контроль над территорией и ресурсами и осваивающая эти ресурсы.