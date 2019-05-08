В столице Монголии впервые пройдет «Бессмертный полк»

Улан-Батор, , 12:10 — REGNUM К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в столице Монголии впервые пройдет акция «Бессмертный полк».

Сбор участников шествия начнется в 09:30 часов по местному времени у памятника авиаэскадрилье «Монгольский арат», который находится перед Домом офицеров, и колонна двинется к памятнику маршалу Жукову.

В шествии будут участвовать потомки тех людей, которые внесли вклад в победы в битве на реке Халхин-Гол и в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции «Бессмертный полк» являются Ассоциация ветеранов Монголии, Общество полковников Монголии, Координационный совет Организации российских соотечественников в Монголии, Монгольская организацией мира и дружбы и Общество дружбы «Монголия — Россия» при поддержке министерства обороны Монголии, мэрии Улан-Батора, РЦНК в Улан-Баторе, посольств России, Казахстана и Республики Беларусь в Монголии.

По словам организаторов, главная цель акции состоит в том, чтобы возродить память о подвиге советских и монгольских солдат, подать пример молодому поколению, почтить честь ветеранов и дать понять молодежи и детям, какой ценой досталась победа над оккупантами.

По предварительным данным, 9 мая в шествии «Бессмертный полк» будут участвовать примерно 5000 человек.

Отметим, впервые в Монголии акция «Бессмертный полк» была организована в городе Эрдэнэт в 2016 году. И с тех пор в этом городе, где широко отмечают День Победы каждый год организуется акция «Бессмертный полк».

В 2017 году Координационный совет Организации российских соотечественников в Монголии обратился к председателю Собрания гражданских делегатов столицы с просьбой организовать акцию «Бессмертный полк» в столице Монголии.

Тогда планировали шествие по маршруту: мемориал в память советских воинов на Зайсан-Толгое — памятник маршалу Жукову, расстояние между которыми почти 7 км. Но тогда предполагаемое количество участников составило всего лишь 500 человек, и мэрия не дала разрешения, ссылаясь на то, что закрыть центральные дороги для шествия будет трудно.