Украина не признает российские паспорта жителей Донбасса — Гройсман

Киев, , 12:14 — REGNUM Правительство Украины примет решение о признании незаконными и недействительными российские паспорта жителей ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщило 8 мая издание «Украинская правда».

«Все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории… с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства», — рассказал он.

Гройсман также заявил, что правительство Украины обратится к другим государствам с просьбой не признавать российские паспорта жителей Донбасса при пересечении их границ.

Напомним, в ЛНР открылись 17 дополнительных пунктов, в которых жители республики могут подать документы на приобретение российского гражданства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готовит некий «ответ» на решение России упростить процедуру получения гражданства жителями Донбасса.

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