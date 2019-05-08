Чиновники отражают в декларациях не все доходы, уверены 77% граждан РФ

Москва, , 12:07 — REGNUM Большинство жителей России (77%) уверены, что в декларациях чиновников не отражены все доходы и имущество, которыми они обладают. В то, что чиновники декларируют все доходы, верят только 3%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

У населения страны слабое внимание к задержаниям высокопоставленных чиновников. О задержаниях экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева, обвиняемых в хищениях крупного размера, ничего не знают — 40%, что-то слышали — 51%.

Аресты чиновников, подозреваемых в коррупции, у 40% опрошенных «не вызывают никаких особых чувств», у 34% — «удовлетворение», у 14% — «раздражение».

По мнению 31% опрошенных, аресты — это «борьба за передел сфер влияния» и «отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике» (28%). При этом 24% граждан считают, что это «проявление серьезной борьбы с коррупцией».

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Подробнее: Экс-министр Михаил Абызов задержан в Москве сотрудниками ФСБ — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова, который подозревается в масштабном хищении финансовых средств и выводе их за границу.

Читайте также: В Москве задержан экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев

Более 1 млрд рублей потратил не по назначению министр труда Ингушетии