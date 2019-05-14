Взгляд из Израиля: финансовый удар по Ирану усмирит террористов?

Тегеран, , 06:00 — REGNUM Первомай в Иране ознаменовался многотысячными манифестациями во многих городах и вступлением в силу новых американских санкций. Какая связь между недовольством иранских трудящихся политикой собственного правительства ‑ и террористической угрозой для Израиля, пишет обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

В результате санкций экономика Ирана попала в весьма нелегкую ситуацию. Несмотря на все ухищрения противников этих санкций в Европе и других странах, экспорт иранской нефти сократился вдвое, что для страны, бюджет которой существенно зависит от этой статьи дохода, удар серьезный.

В смысле международного влияния Тегерана ухудшение внутренней ситуации означает и ослабление внешних позиций; возможно, что США даже не планируют организацию иранского госпереворота, ведь принятые на сегодняшний день меры уже существенно затруднили финансирование шиитских военизированных образований в той же Сирии. Также должно сократиться и финансирование Ираном антиизраильских групп, поэтому выглядит логичной сдержанность правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении провокаций и терроризма из Сектора Газа: возможно, финансовый удар по Ирану станет лучшим способом утихомиривания антизраильских радикалов.

Читайте подробности в статье Авигдора Эскина «Куда ведет ужесточение американских санкций против Ирана?»