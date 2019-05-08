Симферополь, Крым, , 11:59 — REGNUM

Супруга главы Республики Крым Сергея Аксёнова заработала в 2018 году почти 13 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте правительства республики.

За 2017 году жена главы республики указала в декларации доход в сумме 19,9 млн рублей, таким образом она снизила свои доходы за год на почти семь млн рублей.

Помимо этого ей принадлежат земельный участок, дом, три квартиры и девять нежилых помещений площадью от 30 до 130 квадратных метров каждое. Также на супругу главы РК записан автомобиль BMW 750Li xDrive.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Сергей Аксёнов заработал 2,9 млн рублей — на 300 тысяч рублей больше, чем в позапрошлом году. Транспортных средств и недвижимости в собственности у него нет.