Симферополь, Крым, 8 мая 2019, 11:59 — REGNUM
Супруга главы Республики Крым Сергея Аксёнова заработала в 2018 году почти 13 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте правительства республики.
За 2017 году жена главы республики указала в декларации доход в сумме 19,9 млн рублей, таким образом она снизила свои доходы за год на почти семь млн рублей.
Помимо этого ей принадлежат земельный участок, дом, три квартиры и девять нежилых помещений площадью от 30 до 130 квадратных метров каждое. Также на супругу главы РК записан автомобиль BMW 750Li xDrive.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Сергей Аксёнов заработал 2,9 млн рублей — на 300 тысяч рублей больше, чем в позапрошлом году. Транспортных средств и недвижимости в собственности у него нет.