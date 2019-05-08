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Киргизия так и не вернула Узбекистану пансионаты на Иссык-Куле

Политика

Узбекистан всё ещё не отозвал свой иск из международного арбитража

Киргизия так и не вернула Узбекистану пансионаты на Иссык-Куле
Иллюстрация: NASA
Озеро Иссык-Куль. Снимок из космоса

Бишкек, 8 мая 2019, 11:56 — REGNUM  По информации фонда управления госимуществом, Киргизия не вернула Узбекистану ранее принадлежавшие ему пансионаты, расположенные на побережье озера Иссык-Куль. «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» по-прежнему остаются в собственности киргизской стороны, пишет «24.kg».

Несмотря на то, что еще в декабре 2017 года киргизские и узбекские власти урегулировали этот вопрос, планируя заключить соглашение, согласно которому земельные участки пансионатов принадлежали бы Киргизии, а остальное имущество вновь вернулось бы в собственность Узбекистана.

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После подписания соглашения правительство Узбекистана должно было отозвать иск, ранее поданный в Международный центр по урегулированию споров в Париже. Однако этого так и не произошло, а потому судебные разбирательства в арбитраже продолжаются до сих пор.

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Узбекско-киргизские отношения
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