Киргизия так и не вернула Узбекистану пансионаты на Иссык-Куле

Бишкек, , 11:56 — REGNUM По информации фонда управления госимуществом, Киргизия не вернула Узбекистану ранее принадлежавшие ему пансионаты, расположенные на побережье озера Иссык-Куль. «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» по-прежнему остаются в собственности киргизской стороны, пишет «24.kg».

Несмотря на то, что еще в декабре 2017 года киргизские и узбекские власти урегулировали этот вопрос, планируя заключить соглашение, согласно которому земельные участки пансионатов принадлежали бы Киргизии, а остальное имущество вновь вернулось бы в собственность Узбекистана.

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После подписания соглашения правительство Узбекистана должно было отозвать иск, ранее поданный в Международный центр по урегулированию споров в Париже. Однако этого так и не произошло, а потому судебные разбирательства в арбитраже продолжаются до сих пор.

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