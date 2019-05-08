Комплект новых боевых машин пехоты получили мотострелки в Дагестане

Махачкала, , 13:58 — REGNUM Более 10 новых боевых машин пехоты БМП-3M поступило на вооружение дислоцированной в Дагестане мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. В настоящее время экипажи заняты подготовкой техники к эксплуатации, которая начнется летом 2019 года, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе Южного военного округа.

Ротный комплект поставлен мотострелковому соединению в рамках реализации программы перевооружения. В общей сложности бригада к сегодняшнему дню получила более 100 новых боевых машин данной модификации.

Напомним, боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 эксплуатируется с 1987 года. Она предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя. БМП-3М является усовершенствованной модификацией, которая превосходит базовую версию по подвижности и огневой мощи. Новая система управления огнём позволяет автоматически распознавать цели и вести прицельную стрельбу на больших расстояниях и скоростях движения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на вооружение Каспийской флотилии в Дагестане поступил ракетный комплекс береговой обороны «Бал», оснащённый крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 км. Дивизион призван защищать места расположения военно-морской базы флотилии на территории республики.

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