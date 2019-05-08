Индонезия намерена расширить экспорт тропических фруктов в Аргентину

Джакарта, , 11:48 — REGNUM Министр сельского хозяйства Индонезии Анди Амран Сулейман встретился с вице-президентом Аргентины Габриэлой Микетти в министерстве сельского хозяйства в Джакарте 8 мая, чтобы наладить двустороннее сотрудничество в этой области, сообщает Antaranews.

Сотрудничество в области сельского хозяйства, как ожидается, расширит индонезийский экспорт, особенно тропических фруктов и других стратегических товаров в Аргентину.

«Мы предлагаем Аргентине плоды мангостина, ананасы, бананы, а также кофе и перец», — заявил Анди Амран Сулейман.

По словам министра, производство ананасов в Индонезии в 2018 году достигло 2 млн тонн. Часть пошла на экспорт в страны Азии, Ближнего Востока и Европейского союза (ЕС).

«Аргентина готова инвестировать в Индонезию, особенно в сельскохозяйственное оборудование», — добавил министр Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Аргентины Габриэла Микетти встретилась со своим индонезийским коллегой Юсуфом Каллой, чтобы обсудить расширение торговых связей.

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