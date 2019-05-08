На Украину прибыл представитель США для обсуждения «российской агрессии»

Киев, , 11:50 — REGNUM На Украину прибыл помощник госсекретаря США Джордж Кент, сообщило 8 мая посольство США на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина — США, политических и экономических реформах на Украине и «российской агрессии», — сказано в сообщении.

Напомним, власти США приняли решение отозвать посла с Украины за несколько месяцев до официального прекращения его полномочий.

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Ранее конгрессмены-демократы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отзывать заранее посла США Мари Йованович с Украины, поскольку это, по их мнению, может нанести урон американской дипломатии.

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Напомним, согласно украинской пропаганде, в Донбассе идёт «гибридная» война между Украиной и Россией. Никаких доказательств присутствия войск Российской Федерации на территории Донбасса Украина не предоставляет с начала вооружённого конфликта в 2014 году.

Отметим, ранее сторонник украинского режима олигарх Игорь Коломойский сделал «скандальное», по меркам украинских СМИ, заявление, признав, что на Украине идёт гражданская война.

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