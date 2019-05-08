Представители переходного правительства Судана напомнили о нормах шариата

Хартум, , 11:47 — REGNUM Представители переходного правительства Судана заявили, что нормы шариата должны остаться руководящим принципом правосудия в стране, сообщает 8 мая Al Jazeera.

Военные, осуществившие государственный переворот в стране, во время переговоров с оппозицией и изучения их конституционного проекта отметили, что в нем недостает закона о нормах шариата, который должен оставаться, по их мнению, основой всех законов страны.

«Мы считаем, что нормы шариата являются частью нашей традиции и должны оставаться источником законодательства», — говорится в заявлении военных.

Как передавало ИА REGNUM, в результате военного переворота в апреле 2019 года в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир, в настоящее время правительство возглавляют представители армии, которые согласились на переговоры с гражданской оппозицией.

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