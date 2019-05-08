Экономист подсчитал, сколько стоит Украине каждый час Порошенко при власти

Киев, , 11:33 — REGNUM Каждый день отсрочки инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского означает вполне осязаемые суммы дохода тех людей, которые сейчас у власти, и терять эти суммы никто особенно не хочет.

Об этом заявил, анализируя сложившуюся ситуацию, украинский экономический эксперт Олег Устенко.

Эксперт далее прикидывает, о каких суммах здесь может идти речь. В своих размышлениях он исходит из того, что ежегодно коррупционные каналы на Украине наполняются как минимум на 10 млрд долларов — это деньги, которые «кормят» всех тех, кто «находится у корыта».

«Логика «питающихся из корыта» проста — надо продлить этот «банкет» по максимуму. Здесь важен не просто каждый день, а и каждый час. По сегодняшнему курсу гривны к доллару каждый день у корыта означает возможность «наесться» как минимум на 700 млн грн! Да что день! Час «столования» с учетом 8-часового рабочего дня стоит 90 млн грн (более $3 млн)… Сдвинули церемонию на неделю — «сожрали» на 5 млрд гривен», — подсчитывает специалист.

Устенко отмечает, что в настоящий момент судьба этого самого «корыта» при новом президенте Украины многим нынешним чиновникам неизвестна.

«Вполне обоснованно у «кормящихся» из него возникают серьезные переживания, что их «продпаек» в будущем будет в зоне высокого риска. Это усложнение может быть следствием карт-бланша, который получат антикоррупционные институции уже буквально завтра», — резюмирует экономист.

ИА REGNUM напоминает, что команда Зеленского настаивает на дате инаугурации 19 мая, однако признает, что Рада может затянуть мероприятие вплоть до начала июня. Официальное решение парламент примет не раньше 14 мая — именно в этот день начинается очередная пленарная неделя.