Украинским военным в Донбассе повысили зарплату

Киев, , 11:24 — REGNUM Военнослужащим, которые участвую в военной операции на передовой в Донбассе, подняли денежное довольствие. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

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Так, согласно документу, размеры вознаграждений за участие в так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) для военнослужащих, которые находятся на линии боевого столкновения, с 1 мая 2019 года увеличены на 5 тысяч гривен, для военнослужащих в других районах проведения операции — на 1 тысячу гривен.

«Повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил […] и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов», — пояснили в минобороны.

https://twitter.com/DefenceU/status/1126013050417446912

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечён к участию в ООС, будет составлять на первой линии — 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции — 16,8 тыс. гривен. Командир взвода на первой линии будет получать от 31,1 тыс. гривен, в других районах от 20,6 тыс. гривен, командира батальона — от 35,5 тыс. гривен.

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Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тыс. гривен, в других районах проведения операции — 31,5 тыс. гривен.

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Как сообщал ИА REGNUM, ещё одно повышение зарплаты украинским военным было проведено с апреля 2019 года. По распоряжению президента Украины Петра Порошенко, денежное обеспечение — доплата на первой линии — была увеличена на 2 тыс. гривен. Минимальная доплата для каждого военнослужащего составила 12 тысяч гривен. На 1 тысячу гривен была повышена доплата за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе, уровень доплаты составил 5,5 тысячи гривен.

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