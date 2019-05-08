Киев, Украина, , 11:31 — REGNUM

После инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского правительство не уйдёт в отставку, а продолжит свою работу. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщило 8 мая информационное агентство «УНН».

"Жизнь, безусловно, расставит все на свои места, но правительство работает, и я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то конституционным способом были осуществлены какие-то изменения в этом направлении», — отметил он.

Розенко добавил, что по закону президент Украины может вносить на рассмотрение парламента кандидатуры своих представителей в правительстве и таким образом принимать участие в формировании нового правительства.

Напомним, американка Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, заявила, что надеется продолжить работу после прихода Зеленского к власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают тесные связи с Зеленским, заявил, что при новом президенте свой пост должен сохранить нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков.

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