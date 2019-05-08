МиГ-29 не слишком актуальны для российских ВКС – эксперт

Севастополь, , 11:19 — REGNUM Россия отказалась от идеи использования украинской трофейной техники, к тому же данный тип истребителей уже не слишком актуален для российских Воздушно-космических сил, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 8 мая, комментируя сообщения о состоянии оставшихся в Крыму МиГ-29.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил РИА Новости, что истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Украины, оставшиеся в Крыму после 2014 года, потеряны как боевые единицы. Техника не обслуживалась и не ремонтировалась, а лишь охранялась, рассказал Белик.

«Ситуация с украинскими истребителями МиГ-29 в Крыму неудивительна. Это связано и с тем, что Россия принципиально отказалась от идеи использования украинской трофейной техники. К тому же этот тип истребителей, устаревающий и морально, и физически, уже малоактуален для российских Воздушно-космических сил.

МиГ-29 в России пока ещё эксплуатируется, но количество этих машин с каждым годом попадает. ВКС получают новые истребители — Су-30СМ, Су-30М2, Су-35С и другие. Сами лёгкие МиГ-29 должен быть заменены на МиГ-35, глубоко модернизированную версия той же машины, однако пока речь идёт о небольшой серии», — отметил Леонид Нерсисян.