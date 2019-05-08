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Военный корабль Японии прибыл в порт Джакарты — СМИ

Политика

Судно пробудет в Джакарте до 10 мая 2019 года

Джакарта, 8 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Японский военный корабль JS Samidare прибыл в порт Индонезии, возвращаясь на родину после выполнения миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе у побережья Сомали, сообщает Antaranews.

«Есть много вариантов, стран, но мы выбрали Индонезию, потому что это важный партнер для японского флота», — заявил журналистам капитан японского корабля Такахиро Нисияма.

Издание отмечает, что в Джакарте судно JS Samidare пробудет до 10 мая 2019 года.

Напомним, военный корабль Японии отправился в воды Сомали в декабре 2018 года для проведения операций по борьбе с пиратством в рамках международных усилий по повышению безопасности на море посредством морских патрулей.

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Внешняя политика Индонезии
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