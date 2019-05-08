В Аризоне официально определили порно как «кризис общественного здоровья»

Финикс , США, , 11:05 — REGNUM В сенате американского штата Аризона принята резолюция, осуждающая порнографию как кризис общественного здоровья. Об этом сообщает 7 мая CBS.

Резолюция, которая не требует подписи губернатора, теперь будет направлена секретарю штата, демократу Кэти Хоббс, для заверения. Согласно тексту документа, порнография «увековечивает сексуально токсичную среду, которая наносит ущерб всем областям нашего общества». Там же подчеркивается, что со временем порнография требует все более шокирующего материала для удовлетворения зависимости, что ведет «к крайней деградации».

«Общественный ущерб от порнографии выходит за рамки возможностей отдельного человека для решения в одиночку», — говорится в резолюции.

Резолюция также утверждает, что порнография наносит вред молодежи страны, способствуя «гиперсексуализации подростков». В ней говорится о необходимости «противодействовать этим пагубным последствиям». Среди демократических комментаторов раздается мнение, что инициированная республиканцами резолюция не дает достаточных медицинских оснований для своих утверждений.

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое определяет, является ли заболевание или расстройство чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, не называет зависимость от порнографии в качестве одной из своих основных проблем.