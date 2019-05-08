Киев, Украина, , 11:04 — REGNUM

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не исключает, что его инаугурация может состояться в июне, хотя и считает такой поворот событий нежелательным.

«Мы ждем 14 мая решение парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы», — сказал в интервью «Обозревателю» представитель команды Зеленского Александр Данилюк.

Он также заявил, что на инаугурацию Зеленского ждут лидеров стран-партнеров Украины, «и со многими уже есть предварительные договоренности о приезде». Конкретных фамилий Данилюк не назвал.

«Дата инаугурации Зеленского зависит не только от него и Верховной рады, но и от главы Конституционного суда Украины», — напоминает в своем комментарии политолог Сергей Быков.

Он напоминает, что Украина сейчас по сути вновь разделилась на два лагеря: часть «прогрессивной общественности» считает, что дату должен выбрать президент, а парламент должен ее лишь утвердить; вторая группа «прогрессивной общественности» говорит, что парламент должен поставить Зеленского перед фактом — мол, у Рады есть время до 2 июня.

«Обе группы правы лишь отчасти. Дата инаугурации зависит и от главы Конституционного суда. Так устроена парламентско-президентская бюрократия. В развитых странах это называют системой сдержек и противовесов. Каждая из сторон (новоизбранный президент, Рада, КСУ) может заблокировать дату инаугурации. Всем трем сторонам нужно договориться», — отмечает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что с вопросом инаугурации Зеленского напрямую связан вопрос роспуска парламента нынешнего созыва. Так, если официальное вступление в должность нового президента Раде удастся оттянуть до июня, Зеленский уже не сможет сразу объявить перевыборы. В действие вступает мораторий на роспуск, поскольку через полгода должны состояться очередные выборы Рады.