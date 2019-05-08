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В штате Джорджия запретили аборты после начала сердцебиения эмбриона

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В штате Джорджия запретили аборты после начала сердцебиения эмбриона
DigitalMarketingAgency
Беременность

Атланта, США, 8 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал один из самых жестких в США законов об абортах, который запрещает производить аборт после того, как только сердцебиение эмбриона может быть обнаружено. Об этом сообщает The Time 7 мая.

Сердцебиение может быть установлено уже на сроке в шесть недель. Республиканец Кемп объяснил, что одобрил законопроект «для того, чтобы все жители Джорджии имели возможность жить, расти, учиться и процветать в нашем великом штате».

Подписание завершило недели напряженности и протестов в Капитолии штата и начало то, что может стать длительной и дорогостоящей юридической битвой, потому что противники закона будут оспаривать его конституционность. Но, по словам губернатора, сторонники данной меры не отступят:

«Мы всегда будем продолжать бороться за жизнь», — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос жителей США показал, что подавляющее большинство поддерживают существенные ограничения на аборты. Несмотря на то, что более половины граждан в принципе одобряют аборты (против — около трети граждан), жители США в большинстве своем позитивно относятся к ограничениям абортов, например, производство их за счет бюджета, оплату абортов в других странах, запрет делать аборт после 20 недели беременности.

Читайте также: Большинство жителей США поддерживают ограничения на аборты: опрос

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Дискуссия о запрете абортов
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