Волгоградского губернатора баллотироваться на второй срок просят ветераны

Волгоград, , 10:48 — REGNUM С предложением баллотироваться на второй срок обратились ветераны Великой Отечественной войны к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи губернатора с фронтовиками в канун Дня Победы.

«У нас, у всех ветеранов, сейчас только одно пожелание: чтобы Андрей Иванович дал свое согласие баллотироваться на новый срок в должности губернатора Волгоградской области на предстоящих выборах. Мы сумеем тогда успешно выполнить все поставленные задачи, и наша область всегда будет в числе передовых регионов нашей Родины», — цитирует пресс-служба администрации области участника Великой Отечественной войны Евгения Рогова.

Глава региона поблагодарил ветеранов за поддержку.

Как напоминает ИА REGNUM, срок полномочий на посту главы Волгоградской области у Андрея Бочарова истекает в 2019 году. В сентябре, в единый день голосования, жители региона должны будут выбрать губернатора. О планах выдвинуть своих кандидатов уже заявили «Справедливая Россия» и КПРФ. Что касается выдвижения самого Бочарова на новый срок, то до последнего момент никаких официальных заявлений об этом не делалось. Лишь накануне, 8 мая секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Севастополе заявил журналистам, что «ЕР» поддержит выдвижение кандидатуры Бочарова на новый срок.

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