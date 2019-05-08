Без разрешения США президент Южной Кореи не может и пикнуть – Асмолов

Москва, , 10:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не потерял надежды договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, уверен ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Трамп поддержал планы Южной Кореи оказать продовольственную помощь КНДР.

«Кто сказал, что Трамп потерял надежду договариваться? Трамп сразу же после неудачи саммита в Ханое стал говорить о том, что следующий саммит будет в обозримом будущем. Разговоров о том, что диалог может быть разорван, не было», — заметил Асмолов.

В то же время тот факт, что США одобрили намерения Южной Кореи оказать помощь КНДР, по мнению Асмолова, свидетельствует о серьёзной зависимости Сеула от США.

«Южные корейцы, хотя очень стараются изображать честного посредника, на самом деле без разрешения Америки пикнуть не могут. И все разговоры о том, что Мун левый, что он чего-то хочет, — они все не стоят выеденного яйца. Даже решение об оказании гуманитарной помощи, а не о более серьёзных проектах, Южная Корея самостоятельно принимать не может, — сказал Асмолов. — Когда [президент Южной Кореи] Мун Чжэ Ин пытается говорить о том, что «мы занимаемся дипломатией», [в итоге] получается, что стороны были дезинформированы. Поднимая свой собственный рейтинг в качестве мегапереговорщика, Мун, грубо говоря, сообщал другой стороне не реальную ситуацию, а то, что та хотела бы услышать».

Напомним, как сообщалось ранее, президент США поддержал планы Сеула оказать продовольственную помощь КНДР.

«Президент Трамп расценил как очень своевременную и положительную меру поставку Южной Кореей продовольствия в КНДР в гуманитарных целях и поддержал этот шаг», — сказал представитель администрации», — сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи.

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