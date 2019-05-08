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Меркель призвала к прекращению огня в Ливии на время Рамадана

Политика

Премьер-министр охваченной боевыми действиями Ливии посетил Берлин

Меркель призвала к прекращению огня в Ливии на время Рамадана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 8 мая 2019, 10:44 — REGNUM  7 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с главой правительства Ливии Файезом аль-Сарраджем. Меркель призвала стороны военного конфликта в африканской стране к прекращению огня на время священного для мусульман месяца Рамадан, передает канал n-tv.

По словам пресс-секретаря германского правительства, беседа Меркель и аль-Сарраджа была посвящена ситуации в Ливии, сложившейся с начала наступления Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

Канцлер призвала обе стороны прекратить боевые действия до окончания Рамадана — 4 июня, а также вернуться к политическому решению конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Еще одной темой разговора стало положение беженцев в Ливии. На минувшей неделе Меркель заявляла, что попытается добиться единой позиции стран Европейского союза по отношению к ливийскому конфликту.

Как сообщало ИА REGNUM, следующей остановкой аль-Сарраджа в Европе станет Париж. Ранее правительство Ливии неоднократно обвиняло Францию в политической поддержке Хафтара.

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Гражданская война в Ливии
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