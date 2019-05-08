Журавлёв – о ядерных минах на границе Украины и РФ: «Запасаемся попкорном»

Москва, , 10:40 — REGNUM В Госдуме назвали потешной инициативой предложение разместить на границе Украины и России ядерные мины.

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире ObozTV предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин.

В Госдуме в ответ на это отшутились.

«С избранием президентом артиста-комика на Украине будет еще больше подобных потешных инициатив. Запасаемся попкорном)», — написал в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко заявил, что для сдерживания Москвы Киеву нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».