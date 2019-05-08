В ДНР назвали «достойной» смену командующего операцией ВСУ в Донбассе

Донецк, , 10:38 — REGNUM Новые назначения, произведённые президентом Украины Петром Порошенко в руководстве украинскими оккупационными силами в Донбассе (в Киеве их называют «Операцией объединённых сил», ООС), является «продуманной» кадровой работой в украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Читайте также: Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе

Напомним, Александр Сырский сменил Сергея Наева (был назначен в марте 2018 года) на посту командующего военной операцией в Донбассе.

«Весьма «достойная» замена, — сказал Безносов. — Украинское войско получило достойного руководителя, имеющего достаточный опыт проведения провальных операций, приводящих к тысячам жертв среди украинских солдат».

Безносов напомнил, что новый «герой-полководец» Сырский в начале 2015 года был начальником штаба так называемой «антитеррористической операции». Именно в этот период практически полностью была уничтожена украинская группировка в «Дебальцевском котле». Однако это не полный список «заслуг» нового командующего ООС. Начальник пресс-службы правоохранительного ведомства добавил, что непосредственным командованием Сырского подразделения украинской армии были разбиты в боях за Углегорск, село Редкодуб и в провальной попытке отбить Логвиново.

Также в сюжете: Порошенко убрал командующего ООС подальше от «ненужных вопросов» — эксперт

«У Сырского есть «богатый опыт» покидания «котлов» в индивидуальном порядке. Быстрее, чем он, из Дебальцево убегали только «отважные» нацбаты. А в «котле» оставались украинские солдаты, брошенные на произвол судьбы», — заключил Безносов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Украины Пётр Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе. Им был назначен генерал-лейтенант Андрей Сырский. Ранее украинскими оккупационными силами в Донбассе командовал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как пояснил глава государства, он сменил командующего ООС по совету министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Они предложили провести ротацию руководства оккупационных сил.