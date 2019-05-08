В США «отомстят России за вмешательство в выборы» — сенатор Макконнелл

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Демократы американского Сената полагают, что лидер республиканского большинства, сенатор Митч Макконнелл «боится» выводов специального прокурора Роберта Мюллера и не может защитить выборы в США. Об этом сообщает 7 мая The Time.

Демократы заявили журналистам, что Макконнелл отправляет предложения по борьбе с вмешательством в выборы на «кладбище», что в свою очередь игнорирует доклад Мюллера и его выводы о том, что «русские вмешались в президентские выборы 2016 года». По словам лидера демократов Чарльза Шумера, «Макконнелл так боится этого отчета, что даже не хочет делать то, что нужно сделать, чтобы остановить российское вмешательство».

Критическая реакция вызвана тем, что Макконнелл объявил российское расследование «делом закрытым» и сказал, что демократы «скорбят» о неспособности Мюллера установить преступный сговор между кампанией Дональда Трампа и Россией. Он также сказал, что администрация Трампа предприняла несколько шагов, чтобы «отомстить» России за «вмешательство в выборы».

Напомним, конфликт между Митчем Макконнеллом и демократами, называющими его расчетливым и циничным, стал особенно заметен после того, как Макконнелл назвал себя «мрачным жнецом» прогрессивной политики и пообещал использовать свою позицию лидера сенатского большинства для блокирования либеральных законопроектов. Этот «мрачный жнец», по мнению Шумера, виноват в том, что верхняя палата Конгресса превратилась в «законодательную могилу».