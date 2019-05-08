Мафиозные истории: «У постмайданной Украины имидж как у Сицилии»

Киев, , 10:44 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают очередной виток напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном, связанный с публикациями в американской прессе материалами о связи между адвокатом президента США Дональда Трампа и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Напомним, в первые дни мая издание The New York Times сообщило, что адвокат президента США неоднократно встречался с Луценко, чтобы обсудить расследование дела компании Burisma, основным акционером которой является экс-министр экологии Украины Николай Злочевский. В этой компании в свое время работал сын Джо Байдена Хантер.

В публикации подчеркивалось, что расследование на руку Трампу и его окружению, поскольку старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

«Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена на Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, были частично возглавляемыми Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера», — отмечали в издании.

В свою очередь, бывший заместитель генерального прокурора Украины (2014−2016 гг.) Виталий Касько 8 мая дал комментарий Bloomberg, в котором заявил, что никто из США не оказывал давления с целью закрытия дел против вышеупомянутой компании, а оно было «отложено» по «самостоятельному» решению украинских прокуроров. Как отмечает агентство, заявление Касько «подрывает» мнение, что бывший вице-президента США добивался отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, поскольку тот был угрозой для компании, где работал Хантер Байден.

«Вместо того, это выглядит более соответствующим предыдущим заявлениям Байдена о том, что он настаивал на отставке прокурора, который не справлялся с безудержной коррупцией», — говорится в материале.

Украинский политолог и журналист Максим Кухар предполагает, что в настоящий момент у Украины в США уже такой имидж, как когда-то был у Сицилии.

«Что достаточно туда просто приехать и ты точно уже влезешь в какую-то мафиозную историю. Отчасти — это, конечно, правда», — признает он.

По предположению Кухара, теперь год или два будет идти это расследование — «и Украину тысячу раз будут вспоминать как страну, где можно крутить немыслимые комбинации».

«Такую волну грязи в международных СМИ — хоть за год сделай все реформы — не перекрыть позитивом», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным, обнародованным в конце апреля, объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности Дональда Трампа. Сообщается, что сейчас 43% американцев готовы поддержать Байдена на выборах 2020 года, а Трампа — 37%.

Также отметим, что в настоящий момент на Украине обсуждается отзыв со своей должности посла США в Киеве Мари Йованович. По мнению экспертов и источников, отставка Йованович и все последующие процессы, которые сейчас начнутся на украинском направлении американской политики, напрямую связаны с недавними переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина.