Украина усилила охрану границы, опасаясь приезда «Ночных волков»

Киев, , 10:27 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) усилили меры безопасности на границе в преддверии Дня Победы, сообщается 8 мая на сайте ведомства.

Охрана границы усилена с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, а также въезда «лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине». Примером таких нежелательных визитёров являются члены российского байкерского клуба «Ночные волки».

«Не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины поодиночке или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что в свою очередь может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями указанной организации и «патриотически настроенными» жителями украинского пограничья», — сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года Украина внесла лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова в санкционный список, сделав его невъездным на территорию Украины.

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