В Госдуме призвали удержать Тегеран от выхода из ядерной сделки

Москва, , 10:24 — REGNUM Приостановление части обязательств Ирана по СВПД — «следствие безответственной политики Вашингтона в отношении Тегерана». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, для заключения которой потребовались огромные дипломатические усилия международного сообщества, а также одобрение Совбеза ООН.

С тех пор давление на Исламскую Республику только усилилось, продолжил парламентарий, были возобновлены американские санкции, вооруженные силы страны были признаны террористической организацией, накануне США устами советника президента страны по нацбезопасности Джона Болтона пообещали направить свои корабли с бомбардировщиками к иранским берегам.

«На мой взгляд, заявление президента Роухани — прямой ответ на агрессивную линию Вашингтона», — подчеркнул Слуцкий.

Он призвал приложить все усилия для сохранения многосторонней сделки.

«Иран пока окончательно не выходит из соглашения. И сейчас важно направить все усилия для сохранения многосторонней сделки, удержать Тегеран от шагов, выходящих за рамки поля стабильности и безопасности. Тем более, что иранская сторона не отказывается, а наоборот заявляет о готовности к переговорам. Необходимо, чтобы это понимали наши европейские и заокеанские партнеры», — заявил глава комитета Госдумы.

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. «Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения», — заявил президент страны Хасан Роухани в ходе выступления.