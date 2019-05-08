В Петербурге начались торжественно-траурные церемонии ко Дню Победы

Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM С возложения цветов у блокадной таблички на Невском проспекте, у дома 14, начались 8 мая в Санкт-Петербурге торжественно-траурные церемонии, посвященные Дню Победы.

Табличка на Невском проспекте сохранена в память о подвиге ленинградцев в дни блокады города в 1941—1944 годах. «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», — значится на ней.

Такие надписи наносились на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улиц, куда с наибольшей вероятностью попадали вражеские снаряды, выпущенные с Пулковских высот и со стороны Стрельны, напоминает телеканал «Санкт-Петербург».

В 11:00 мск начнется церемония возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище. В ней примут участие представители городских и федеральных органов власти, ветеранских, молодежных и других общественных организаций, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На Пискаревском кладбище похоронены около полумиллиона мирных жителей Ленинграда и находившихся в городе беженцев, ставших жертвами голода, холода, бомбежек и обстрелов. Здесь также похоронены воины Красной Армии и народного ополчения, павшие при защите Ленинграда.

В 11:00 на площади Победы на юге города состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В ней примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, главы администраций районов, депутаты Законодательного собрания, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, жители города.

Различные памятные мероприятия пройдут сегодня во многих районах Санкт-Петербурга.

Так, в 12:15 на Богословском кладбище в Калининском районе состоится возложение венков и цветов к воинским захоронениям и Холму Славы. В полдень возложения цветов состоятся у мемориала «Ополченцам» на Петербургском шоссе и на Казанском кладбище в Пушкинском районе.

В 13:00 на центральной аллее Московского парка Победы стартует патриотическая акция «Ленинградская Вахта Памяти». Более 60 человек — активисты молодежных организаций, актеры, спортсмены, журналисты, общественные деятели — в течение суток будут нести вахту у Вечного огня.

В 14:00 в Невском районе состоится традиционное шествие «Невский парад». В нем будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных и волонтерских организаций, воспитанники Суворовского военного училища, курсанты Нахимовского училища, учащиеся и студенты. Парад будет сопровождать военная ретро-техника. По окончанию шествия пройдет праздничный концерт.

Основные торжества в честь Победы состоятся, как и положено, 9 мая. Главными для Петербурга станут военный парад на Дворцовой площади (начало в 10:00) и шествие «Бессмертного полка» (начало в 15:00).

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