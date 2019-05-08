Среда, 8 Мая 2019 года
11:40:59 МСК

Вице-мэр Новосибирска намерен покинуть пост и уже подыскал себе должность

Политика

Он подал документы для участия в конкурсе на должность директора ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения»

Новосибирск, 8 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Первый вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин намерен уйти с поста — он участвует в конкурсе на должность директора ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». ФГУП «УЭВ» — компания-поставщик ресурсов для Новосибирского научного центра СО РАН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание «Континент Сибирь», помимо Сафиуллина документы для участия в конкурсе по замещению вакантной должности подали также врио директора ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко и первый заместитель главы предприятия Андрей Филичев.

«Неофициальная информация о возможном уходе 57-летнего Данияра Сафиуллина из мэрии Новосибирска появлялась уже давно. Бывший военный работает в мэрии с 2011 года. При Владимире Городецком (экс-губернатор Новосибирской области и экс-мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям. При Анатолии Локте (мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) стал заместителем мэра Новосибирска по городскому хозяйству», — отмечает «Континент-Сибирь».

Отметим, что ФГУП «УЭВ» входит в состав Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурс на замещение должности руководителя организации пройдёт 30 мая. С февраля 2017 по март 2019 года обязанности директора ФГУП «УЭВ» исполнял Андрей Филичев.

Данияр Сафиуллин долгое время возглавлял Главное управление МЧС по Новосибирской области. В 2011-м сначала был назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска, а затем — заместителем мэра — начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. В 2015 году он занял пост первого вице-мэра.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить