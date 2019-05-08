Вице-мэр Новосибирска намерен покинуть пост и уже подыскал себе должность

Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Первый вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин намерен уйти с поста — он участвует в конкурсе на должность директора ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». ФГУП «УЭВ» — компания-поставщик ресурсов для Новосибирского научного центра СО РАН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание «Континент Сибирь», помимо Сафиуллина документы для участия в конкурсе по замещению вакантной должности подали также врио директора ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко и первый заместитель главы предприятия Андрей Филичев.

«Неофициальная информация о возможном уходе 57-летнего Данияра Сафиуллина из мэрии Новосибирска появлялась уже давно. Бывший военный работает в мэрии с 2011 года. При Владимире Городецком (экс-губернатор Новосибирской области и экс-мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям. При Анатолии Локте (мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) стал заместителем мэра Новосибирска по городскому хозяйству», — отмечает «Континент-Сибирь».

Отметим, что ФГУП «УЭВ» входит в состав Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурс на замещение должности руководителя организации пройдёт 30 мая. С февраля 2017 по март 2019 года обязанности директора ФГУП «УЭВ» исполнял Андрей Филичев.

Данияр Сафиуллин долгое время возглавлял Главное управление МЧС по Новосибирской области. В 2011-м сначала был назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска, а затем — заместителем мэра — начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. В 2015 году он занял пост первого вице-мэра.