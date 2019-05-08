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Еврокомиссия отреагировала на очередную жалобу «Нафтогаза»

Политика

Ответ будет дан после тщательного изучения жалобы

Брюссель, 8 мая 2019, 09:57 — REGNUM  Европейская комиссия (ЕК) получила жалобу от компании «Нафтогаз Украина» на трубопровод «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе ЕК.

«Мы направим ответ после его тщательного изучения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания направила жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия со стороны российского Газпрома.

Читайте подробнее: «Нафтогаз» подал очередную жалобу на действия Газпрома

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