Берлин, Германия, , 10:03 — REGNUM

8 мая в Германии отмечают День освобождения — годовщину безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны на территории Европы. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.

«В День освобождения было покончено с самым ужасным режимом в истории. Мы благодарны всем, кто пошел ради этого на огромные жертвы. Но не было покончено с национализмом, расизмом и антисемитизмом. Для нас остается долгом день за днем бороться с этим», — написал министр.

8 мая не является государственным праздником и выходным днем в Германии. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия.

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