Иран сообщил о прекращении выполнения части обязательств по ядерной сделке

Тегеран, , 09:50 — REGNUM Иран сообщил о своем решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе, сообщает 8 мая Reuters.

По данным издания, президент Ирана Хасан Рухани отправил соответствующее письмо послам России, Великобритании, Франции, Германии и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение, подписанное в июле 2015 года Ираном, Россией, Китаем, Германией, Францией, Великобританией и США, предусматривает механизм урегулирования споров, который может привести к автоматическому возвращению к санкциям Совета Безопасности ООН против Ирана.

В МИД Ирана отметили, что решились на подобные меры, поскольку мировое сообщество не смогло в должной мере противостоять политике США.

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