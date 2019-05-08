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Заместители глав МИД Индонезии и Норвегии провели встречу в Джакарте

Политика

Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере морских дел, прав человек, окружающей среды и энергетики

Джакарта, 8 мая 2019, 09:52 — REGNUM  Индонезия и Норвегия договорились расширить сотрудничество в области морских дел и прав человек, сообщает Sindonews.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи замглавы МИД Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фахира и заместителя министра иностранных дел Норвегии Марианны Хаген в здании МИД в Джакарте.

Известно, что на встрече стороны также договорились расширить сотрудничество в области окружающей среды и энергетики.

Абдуррахман Мохаммад Фахир подчеркнул необходимость поощрения взаимодействия деловых кругов Индонезии и Норвегии для увеличения стоимости торговли и инвестиций, которые все еще находятся ниже экономического потенциала двух стран.

Стороны согласились с тем, что всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве между Индонезией и странами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) стало важным инструментом, стимулирующим экономические отношения двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года министр окружающей среды и климата Норвегии Ола Эльвестуен заявила, что Норвегия готова поддержать усилия Индонезии по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее по теме: Норвегия поддержит усилия Индонезии по сокращению выбросов СО2

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Внешняя политика Индонезии
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