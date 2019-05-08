Глава МИД ФРГ сделал заявление о назначении новых выборов мэра Стамбула

Берлин, , 09:30 — REGNUM Назначение новых выборов мэра турецкого мегаполиса Стамбула Германия сочла необоснованным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Решение высшего избирательного совета признать недействительными результаты муниципальных выборов в Стамбуле и назначить повторные для нас не прозрачно и не обосновано. Выбор мэра Стамбула может и должен происходить исключительно по воле турецких избирательниц и избирателей. Поддержание основных демократических принципов с прозрачными условиями — с нашей точки зрения, основной приоритет», — заявил Маас 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Стамбула 31 марта победу с минимальным перевесом одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. 6 мая высший избирательный совет Турции отменил итоги выборов. Новые выборы назначены на 23 июня.

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