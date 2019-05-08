Глава Индонезии рассматривает возможность переноса столицы на Калимантан

Джакарта, , 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Баликпапан на Калимантане, чтобы ознакомится с городом — кандидатом на статус новой столицы государства, сообщает информационный портал Detik.

«По прибытии в город Баликпапан индонезийской провинции Восточный Калимантан президент сразу отправился в город, который стал альтернативным планом перемещения столицы», — заявили в секретариате главы государства.

Известно, что, помимо Баликпапана, Джоко Видодо также посетил город Палангкарая в провинции Центральный Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что правительство страны серьезно относится к идее переноса столицы государства с острова Ява.

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