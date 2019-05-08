На Украине предложили защититься от России ядерными минами

Киев, , 09:18 — REGNUM На Украине нашли ещё один способ сдержать «российскую агрессию». Для этого на границе с Россией необходимо установить ядерно-минные заграждения. Такое заявление в эфире канала «ObozTV» сделал эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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Козий уверен, что Киев может беспрепятственно создавать тактическое ядерное оружие, а также средства его доставки.

«Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время?» — говорит Козий.

При этом, отмечает эксперт, правда это или нет, попадут ли мины туда и каких образом, должно держаться в государственной тайне.

В то же время Козий добавляет, что разработка Украиной стратегического оружия потребует «безумных затрат». Ещё одна проблема — отсутствие места для испытаний ядерного оружия, поскольку страна не обладает заокеанскими территориями. Эксперт отметил, что пока этот вопрос на повестке дня не стоит.

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Эксперт отметил, что после того, как Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, Украине никто не может запретить развивать тактическое ядерное оружие малого радиуса действия. При этом он допускает, что страны Запада могут не одобрить такие планы Украины

Напомним, на сегодняшний день Украина не обладает ядерным оружием. Как сообщало ИА REGNUM, ещё несколько лет назад спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предостерёг Украину от попыток возродить собственную ядерную программу. Он подчеркнул, что отказ от ядерного оружия после распада Советского Союза ни в коем случае не был ошибкой. Если же Украина снова хочет получить его, то это явно не самое лучшее желание.

Добавим, что в декабре 2018 года бывший представитель украинской миссии при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил о наличии у Украины всех уникальных возможностей и мощностей для создания ядерного оружия. По его словам, Украина «готова не только к созданию атомных бомб, но и к производству ядерных боеголовок для оснащения ракет».

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