В Монголии торжественно открыли памятник советским воинам

Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM Пока где-то памятники советским воинам сносятся, в Монголии возводятся новые. В городе Алтанбулаг на севере страны, рядом с границей с Россией, 7 мая прошел митинг, посвящённый открытию памятника советским воинам-алтанбулагцам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала Бурятии, в довоенное время на территории дружественной Монголии дислоцировались большие войсковые части Советской армии. С началом войны многие части были отправлены на Западный фронт.

Жители приграничного города сохранили добрую память о советских воинах и решили увековечить их имена. По словам председателя парламента Селенгинского аймака страны Г. Бямбаа, на строительство памятника в Алтанбулаге руководство региона выделило 30 млн тугриков. Мемориальный комплекс был построен за один год.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Мы должны еще бережнее сохранять память о минувшей войне и передавать ее будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать историю, не дать принизить подвиг советских солдат, героев-подпольщиков и тружеников тыла», — заявил генеральный консул России в Дархане Александр Доржиев.

Он отметил, что более 5 тысяч советских граждан из Алтанбулага, Карнаковки, Булактая и других русских деревень Монголии сражались на фронтах Великой Отечественной. Многие полегли на полях сражений. Кроме того, на протяжении всей войны, по его словам, советские люди ощущали братскую помощь монгольского народа.

«В годы Великой Отечественной войны Монголия безвозмездно оказала Советскому Союзу огромную помощь. Это и поставка мясного продовольствия, теплого мехового обмундирования, лошадей. На собранные гражданами Монголии средства была создана танковая бригада «Революционная Монголия». Мы помним и благодарим вас», — добавил в свою очередь депутат бурятского парламента Валерий Цыремпилов.

Напомним, в то же время в странах Восточной Европы в последнее время активно сносятся памятники советским воинам-освободителям. В марте 2019 года во Львове была снесена стела Монумента Славы, посвящённого советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Риге местные активисты призывают снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году парламент Польши в рамках декоммунизации принял закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны.

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