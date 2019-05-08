Забайкальский минздрав обрёл нового временного главу

Чита, , 09:14 — REGNUM Новое руководство Забайкальского края никак не может определиться с главой регионального министерства здравоохранения. За последние месяцы сменяется уже второй в статусе «исполняющий обязанности» чиновник. По данным ИА «Чита.ру», 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов. Его рабочий стаж в этой должности длился ровно месяц.

Сегодня, 8 мая, пресс-служба забайкальского губернатора сообщила, что новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Забайкальского края назначен Дмитрий Старновский, а Александр Мироманов освобождён от замещаемой должности первого заместителя министра здравоохранения и уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

Любопытны сказанные сразу после назначения слова Дмитрия Старновского, которые цитирует ИА «Заб.ру»:

"Сейчас есть техническая необходимость продолжения работы минздрава. Мое назначение — мера вынужденная — на одну-две недели, потому что без подписи руководителя деятельность министерства будет парализована».

Можно предположить, что ротация кадров в новом правительстве ещё не закончена.

Напомним, министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов 7 марта заявил о своей отставке и намерении сосредоточиться на практической работе. Отвечая на вопрос по поводу своей дальнейшей карьеры, он сказал, что уходит «в практическое здравоохранение и науку».

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