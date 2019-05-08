Дружба между Германией и США «разбита вдребезги» — немецкий журналист

Берлин, , 08:55 — REGNUM Дружба между Соединёнными Штатами и Германией «разбита вдребезги». Подтверждением тому стала неожиданная и почти без объяснения причин отмена запланированного визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин. Такие выводы делает автор статьи, опубликованной в немецком издании Suddeutsche Zeitung.

Читайте также: Госсекретарь США отменил свой визит в Германию

Помпео вместо поездки в Германию провел телефонные переговоры

Журналист Даниэль Бресслер назвал такой поступок со стороны госсекретаря не только невежливым с точки зрения дипломатии, но и «бесстыдным». Он также отметил, что до сих не ясно, что же могло оказаться для Помпео более важным, чем короткий визит в Берлин.

«После вступления в должность Дональда Трампа (президент США — прим. ИА REGNUM ) многое из того, что ещё недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — считает журналист.

При этом Бресслер отмечает, что Вашингтон предпочитает вести не «умную» и дружественную политику, а грубую и властную. Автор статьи уверен, что «во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы».

Однако журналист не теряет надежды, что после ухода Трампа с поста главы Белого дома США снова станут настоящим партнёром и соратником для Германии.

Читайте также: МИД Германии намерен «критично» переоценить отношения с США

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео намеревался посетить Германию, где у него были запланированы встречи с главой немецкого МИД, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Предполагалось, что в ходе переговоров стороны обсудят отношения Запада и России, а также ситуацию на Украине и в Венесуэле. Однако 7 мая стало известно о неожиданной, буквально за несколько часов, отмене визита. Как пояснили в посольстве США в ФРГ, встречи в Берлине перенесены «в связи с неотложными вопросами». Что это за неотложные дела, не уточнялось. Позднее выяснилось, что Помпео в этот момент был в Багдаде.

Читайте ранее в этом сюжете: Отношения Германии и США пребывают в «катастрофическом» состоянии — Spiegel