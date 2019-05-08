Коломойский предложил оставить главу МВД в правительстве Украины

Киев, , 08:49 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в правительстве страны при новом президенте Владимире Зеленском, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info.

По его словам, Аваков является самым «удачным и профессиональным министром за последние пять лет».

«Он какой-то стабилизирующий фактор в стране. Все, что ни происходило, вот он является как фундамент», — добавил олигарх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский пояснил, что до сих пор не приезжал на Украину, поскольку опасался, что его просто не выпустят обратно. При новом президенте олигарх планирует вернуться в страну.

Читайте также: На Зеленского нет компромата — олигарх Коломойский