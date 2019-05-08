Угрозы не помеха: Китай искренне хочет продолжить торговые переговоры с США

Пекин, , 08:46 — REGNUM Китай выражает искренность в намерениях касательно предстоящих торговых переговоров с США, отмечая что не намерен уклоняться, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

«Переговоры сами по себе — это процесс обсуждения, и нормально, когда стороны имеют разногласия», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время пресс-брифинга.

По словам Гэна, Китай всегда верил, что взаимное уважение, равенство и взаимная выгода являются базисом и фундаментом для достижения согласия по разным вопросам, добавив, что введение пошлин на китайские товары не решит ни одной проблемы.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения США увеличить пошлины на китайскую продукцию в ночь с 9 на 10 мая, подтвердив тем самым заявления президента США Дональда Трампа.

Произошло это в преддверии нового раунда китайско-американских переговоров, к которому в настоящее время ведется активная подготовка. Высказывания американского официоза уже привели к нестабильности на фондовых биржах.

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