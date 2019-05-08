«Мы не играем в геополитические игры в Арктике»: Пекин ответил Вашингтону

Пекин, , 08:33 — REGNUM Китай отвергает критику госсекретаря США Майка Помпео касательно якобы имеющихся у Китая амбиций по милитаризации Арктики, сообщили в министерстве иностранных дел Китая, отметив, что при этом Китай не останется безучастным в решении вопросов региона, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Китай может и готов сыграть конструктивную роль в вопросе арктических отношений, заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время пресс-брифинга, отметив, что вопросы Арктики касаются не только стран Арктического региона, но представляют мировую значимость.

«Китай не будет вмешиваться в отношения, касающиеся только арктических стран», — заявил Гэн, подчеркнув, что Китай всегда придерживался принципа открытости, сотрудничества и взаимной выгоды, принимая участие в арктических вопросах.

«Что касается вопроса Арктики, Китай всегда придавал особую значимость научным исследованиям, выступал за охрану экологии, разумное использование, управление на основе права и международного сотрудничества. Мы не играем в геополитические игры и не занимаемся созданием эксклюзивным малых сообществ», — заявил Гэн.

По его словам, Китай намерен работать со всеми сторонами во имя обеспечения мира, прозрачности и устойчивого развития в Арктике.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен инфраструктурной, политической и экономической активностью КНР в Арктическом регионе, включая возможную милитаризацию региона.

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