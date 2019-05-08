Коломойский уверяет, что не оказывал финансовой помощи Тимошенко

Киев, , 08:37 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обращалась к олигарху Игорю Коломойскому за помощью на выборах, но он ей отказал. Об этом Коломойский заявил 7 мая журналистам ресурса Bihus.info.

«Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем», — рассказал он.

Коломойский добавил, что не оказывал финансовой помощи Тимошенко и через других лиц, отметив, что у неё не было дефицита спонсоров.

«У Тимошенко очередь стояла, чтобы только дать ей деньги», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила, что на Украине нужно сформировать новое правительство, не дожидаясь результатов выборов в Верховную раду, которые запланированы на конец октября 2019 года.

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