Среда, 8 Мая 2019 года
09:49:35 МСК

Коломойский уверяет, что не оказывал финансовой помощи Тимошенко

Политика

Она обращалась за поддержкой

Киев, 8 мая 2019, 08:37 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обращалась к олигарху Игорю Коломойскому за помощью на выборах, но он ей отказал. Об этом Коломойский заявил 7 мая журналистам ресурса Bihus.info.

«Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем», — рассказал он.

Коломойский добавил, что не оказывал финансовой помощи Тимошенко и через других лиц, отметив, что у неё не было дефицита спонсоров.

«У Тимошенко очередь стояла, чтобы только дать ей деньги», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила, что на Украине нужно сформировать новое правительство, не дожидаясь результатов выборов в Верховную раду, которые запланированы на конец октября 2019 года.

Читайте также: Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить