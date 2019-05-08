Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина

Вена, , 08:25 — REGNUM После десятилетий переговоров между властями Австрии и Хорватии о судьбе самолета МиГ-21 Югославской народной армии наступила развязка. В ночь на 7 мая самолет был перевезен в Загреб. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Когда в начале 1990-х в Югославии вспыхнула война, в Австрии всерьез опасались распространения конфликта на свою территорию. 25 октября 1991 года жители Граца были напуганы появлением в небе истребителя. Оказалось, это был дезертир Югославской народной армии и будущий герой независимой Хорватии Рудольф Перешин. Он приземлился на австрийском аэродроме Клагенфурт, а самолет со временем оказался в музее авиации Цельтвега.

В настоящее время этот самолет не годен для полетов. Он станет центральным экспонатом нового военного музея в столице Хорватии. Взамен Хорватия предоставила музею Цельтвега идентичный Миг-21, но не имеющий исторического значения для страны.