Среда, 8 Мая 2019 года
08:35:26 МСК

Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина

Политика

Самолет долгое время находится в музее авиации в Цельтвеге

Вена, 8 мая 2019, 08:25 — REGNUM  После десятилетий переговоров между властями Австрии и Хорватии о судьбе самолета МиГ-21 Югославской народной армии наступила развязка. В ночь на 7 мая самолет был перевезен в Загреб. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Когда в начале 1990-х в Югославии вспыхнула война, в Австрии всерьез опасались распространения конфликта на свою территорию. 25 октября 1991 года жители Граца были напуганы появлением в небе истребителя. Оказалось, это был дезертир Югославской народной армии и будущий герой независимой Хорватии Рудольф Перешин. Он приземлился на австрийском аэродроме Клагенфурт, а самолет со временем оказался в музее авиации Цельтвега.

В настоящее время этот самолет не годен для полетов. Он станет центральным экспонатом нового военного музея в столице Хорватии. Взамен Хорватия предоставила музею Цельтвега идентичный Миг-21, но не имеющий исторического значения для страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить