На Зеленского нет компромата — олигарх Коломойский

Киев, , 08:23 — REGNUM На будущего президента Украины Владимира Зеленского нет никакой компрометирующей информации, заявил 7 мая украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью журналистам Bihus.info.

«На него не может быть компромата. Он из другой оперы. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата», — отметил он.

Коломойский не отрицает, что в принципе могут существовать какие-то интересные записи с Зеленским, но об этом следует спросить депутата Верховной рады, члена объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина.

Напомним, Зеленский и его команда хотят провести инаугурацию нового президента Украины 19 мая, однако в Раде предлагают перенести её на более поздний срок, поскольку в этот день на Украине отмечают День памяти «жертв политических репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил перенести дату инаугурации президента на 20 мая.

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