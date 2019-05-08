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Порошенко подписал указ об усилении обороны Украины

Политика

В «условиях длительной агрессии» со стороны России

Киев, 8 мая 2019, 08:15 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в «условиях длительной агрессии» со стороны России.

Также создается межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России.

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Вооруженные силы Украины
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